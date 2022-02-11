Песков заявил о проблемах с прочтением Минских соглашений у лиц мировой дипломатии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ведущие лица мировой дипломатии испытывают проблемы с прочтением очень короткого и предельно чёткого текста минского комплекса мер.

Таким образом он прокомментировал в том числе слова постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, которая сказала, что Минские соглашения предусматривают уход России из Крыма.

«Давайте всё-таки оговорки называть оговорками и давайте надеяться до последнего, что речь идёт об оговорках. Но то, что, действительно, ведущие действующие лица мировой дипломатии испытывают проблемы с прочтением очень короткого и предельно чёткого текста минского комплекса мер, — это очевидно», — сказал Песков.

По его словам, эти проблемы и приводят к оплошностям и неточностям, которые «ведут к концептуальному непониманию происходящего со стороны наших оппонентов».

«Отсюда неспособность очень квалифицированно высокопоставленных политсоветников глав государств «минской четвёрки» прочитать один и тот же текст и вынести из него одно и то же понимание», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс подтвердила, что признаёт суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями, которые она ранее посчитала украинскими регионами.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.