В ДНР сообщили о присутствии в Донбассе наёмников из Великобритании и Польши

Разведка самопровозглашённой Донецкой народной республики подтверждает наличие английских и польских наёмников в некоторых районах Донбасса. Об этом заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Наша разведка подтверждает нахождение английских и польских наёмников в районах Широкино и Попасная», — цитирует ТАСС Басурина.

По его словам, «их присутствие в Донбассе также подтверждается информацией из открытых источников».

Ранее в ДНР сообщили о прибытии иностранных наёмников из США, Великобритании, Польши и Канады.

В МИД Польши опровергли сообщения о присутствии в Донбассе польских наёмников.

Украинский центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности также опроверг данные о прибытии польских наёмников в Донбасс.

В Киеве утверждают, что на Украине есть только иностранные инструкторы, которые находятся в учебных центрах.