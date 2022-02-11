В ДНР сообщили о присутствии в Донбассе наёмников из Великобритании и Польши

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Разведка самопровозглашённой Донецкой народной республики подтверждает наличие английских и польских наёмников в некоторых районах Донбасса. Об этом заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
В ДНР сообщили о присутствии в Донбассе наёмников из Великобритании и Польши
  • AP

«Наша разведка подтверждает нахождение английских и польских наёмников в районах Широкино и Попасная», — цитирует ТАСС Басурина. 

По его словам, «их присутствие в Донбассе также подтверждается информацией из открытых источников».

Ранее в ДНР сообщили о прибытии иностранных наёмников из США, Великобритании, Польши и Канады.

В МИД Польши опровергли сообщения о присутствии в Донбассе польских наёмников.

Украинский центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности также опроверг данные о прибытии польских наёмников в Донбасс.

В Киеве утверждают, что на Украине есть только иностранные инструкторы, которые находятся в учебных центрах.

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