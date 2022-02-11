В ДНР сообщили о присутствии в Донбассе наёмников из Великобритании и Польши
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«Наша разведка подтверждает нахождение английских и польских наёмников в районах Широкино и Попасная», — цитирует ТАСС Басурина.
По его словам, «их присутствие в Донбассе также подтверждается информацией из открытых источников».
Ранее в ДНР сообщили о прибытии иностранных наёмников из США, Великобритании, Польши и Канады.
В МИД Польши опровергли сообщения о присутствии в Донбассе польских наёмников.
Украинский центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности также опроверг данные о прибытии польских наёмников в Донбасс.
В Киеве утверждают, что на Украине есть только иностранные инструкторы, которые находятся в учебных центрах.