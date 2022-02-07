В Киеве заявили об отсутствии польских наёмников в Донбассе
- AP
«Оккупационным войскам в очередной раз привиделись иностранные наёмники, теперь из Польши», — заявили в центре.
В сообщении говорится, что на территории Украины «представители стран НАТО выступают только как инструкторы».
«И они находятся в учебных центрах, поэтому никаких «польских/американских и тому подобных наёмников» на Украине нет», — говорится в заявлении.
В центре также утверждают, что в составе украинских подразделений в зоне конфликта в Донбассе находятся только граждане Украины.
Ранее заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что разведке ДНР стало известно о прибытии в Донбасс наёмников из Польши.