В Киеве заявили об отсутствии польских наёмников в Донбассе

Украинский центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опроверг данные о прибытии польских наёмников в Донбасс. В Киеве утверждают, что на Украине есть только иностранные инструкторы, которые находятся в учебных центрах.

«Оккупационным войскам в очередной раз привиделись иностранные наёмники, теперь из Польши», — заявили в центре.

В сообщении говорится, что на территории Украины «представители стран НАТО выступают только как инструкторы».

«И они находятся в учебных центрах, поэтому никаких «польских/американских и тому подобных наёмников» на Украине нет», — говорится в заявлении.

В центре также утверждают, что в составе украинских подразделений в зоне конфликта в Донбассе находятся только граждане Украины.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что разведке ДНР стало известно о прибытии в Донбасс наёмников из Польши.