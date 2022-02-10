В Варшаве опровергли присутствие в Донбассе польских наёмников

Короткая ссылка
В МИД Польши опровергли сообщения о присутствии в Донбассе польских наёмников.
В Варшаве опровергли присутствие в Донбассе польских наёмников
  • РИА Новости

«Министерство иностранных дел не располагает информацией о том, чтобы на территории так называемой Донецкой народной республики пребывали лица, имеющие польское гражданство и участвовавшие в военных действиях в качестве наёмников», — сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В польском МИД подчеркнули, что рассматривают подобные высказывания как элемент дезинформационной деятельности.

Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее в эфире «России 24» заявил о прибытии в Донбасс иностранных наёмников из США, Великобритании, Польши и Канады.

Он добавил, что последние две группы, о которых стало известно, были из Польши. 

При этом в Киеве утверждают, что на Украине есть только иностранные инструкторы, которые находятся в учебных центрах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить