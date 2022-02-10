В Варшаве опровергли присутствие в Донбассе польских наёмников

В МИД Польши опровергли сообщения о присутствии в Донбассе польских наёмников.

«Министерство иностранных дел не располагает информацией о том, чтобы на территории так называемой Донецкой народной республики пребывали лица, имеющие польское гражданство и участвовавшие в военных действиях в качестве наёмников», — сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В польском МИД подчеркнули, что рассматривают подобные высказывания как элемент дезинформационной деятельности.

Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее в эфире «России 24» заявил о прибытии в Донбасс иностранных наёмников из США, Великобритании, Польши и Канады.

Он добавил, что последние две группы, о которых стало известно, были из Польши.

При этом в Киеве утверждают, что на Украине есть только иностранные инструкторы, которые находятся в учебных центрах.