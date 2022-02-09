В ДНР сообщили о прибытии в Донбасс наёмников из США, Великобритании, Польши и Канады

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили о прибытии иностранных наёмников из США, Великобритании, Польши и Канады.
В ДНР сообщили о прибытии в Донбасс наёмников из США, Великобритании, Польши и Канады
  • РИА Новости

«Насколько мне известно, у них (наёмников. — RT) запрет на нахождение на линии соприкосновения, но реально они существуют здесь... Но больше меня беспокоят не инструкторы, а наёмники, которые всё в большем количестве здесь стали появляться. Вот это будет пострашнее», — приводит слова замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина в эфире «России 24» РИА Новости.

По словам Басурина, среди наёмников есть граждане США, Великобритании, Польши и Канады.

Он добавил, что последние две группы, о которых стало известно, были из Польши. 

«Основные частные компании, которые засылают сюда наёмников, это английские, американские», — добавил представитель ДНР.

Украинский центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности ранее опроверг данные о прибытии польских наёмников в Донбасс.

В Киеве утверждают, что на Украине есть только иностранные инструкторы, которые находятся в учебных центрах.

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