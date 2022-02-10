МИД Украины: Киев готов обратиться в международный суд ООН по делу о сбитом в Иране Boeing

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Власти Украины готовы обратиться в Международный суд ООН по делу о сбитом в Иране в январе 2020 года Boeing 737-800. Об этом заявила замглавы украинского МИД Эмине Джапарова.
МИД Украины: Киев готов обратиться в международный суд ООН по делу о сбитом в Иране Boeing
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Действия Ирана рассматриваются нами, а также другими странами координационной группы как нарушение обязательств в соответствии с Чикагской и Монреальской конвенциями», — цитирует РИА Новости Джапарову.

По её словам, по состоянию на сегодняшний день Иран считает многосторонний формат переговоров неприемлемым для себя.

Джапарова подчеркнула, что в случае необходимости власти Украины готовы обратиться в Международный суд ООН. 

Как отмечается, если Иран согласится вести переговоры с координационной группой, можно будет достичь необходимого консенсуса.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек.

Иран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила украинский самолёт, приняв его за крылатую ракету. В иранской Организации гражданской авиации позднее сообщили, что комплекс ПВО, который сбил самолёт, был неправильно настроен.

В апреле 2021 года в Иране предъявили обвинения десяти должностным лицам по делу о крушении самолёта.

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