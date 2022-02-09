На Украине ожидают поставки американских патрульных катеров Mark VI в 2022 году

Военно-морские силы Украины в 2022 году ожидают поставку более десяти катеров Mark VI производства США.

«Согласно концепции развития национальных ВМС, украинский флот должен в этом году пополниться первыми образцами боевых катеров американского производства Mark VI», — говорится в сообщении ВМС Украины в Facebook.

Отмечается, что катера будут действовать в Азовском и Чёрном морях.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада поставляют Украине не оборонительные, а наступательные вооружения.