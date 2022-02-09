На Украине ожидают поставки американских патрульных катеров Mark VI в 2022 году

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Военно-морские силы Украины в 2022 году ожидают поставку более десяти катеров Mark VI производства США.
На Украине ожидают поставки американских патрульных катеров Mark VI в 2022 году
  • ©Smith Collection/Gado/Getty Images

«Согласно концепции развития национальных ВМС, украинский флот должен в этом году пополниться первыми образцами боевых катеров американского производства Mark VI», — говорится в сообщении ВМС Украины в Facebook.

Отмечается, что катера будут действовать в Азовском и Чёрном морях.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада поставляют Украине не оборонительные, а наступательные вооружения.

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