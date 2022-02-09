На Украине ожидают поставки американских патрульных катеров Mark VI в 2022 году
- ©Smith Collection/Gado/Getty Images
«Согласно концепции развития национальных ВМС, украинский флот должен в этом году пополниться первыми образцами боевых катеров американского производства Mark VI», — говорится в сообщении ВМС Украины в Facebook.
Отмечается, что катера будут действовать в Азовском и Чёрном морях.
Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада поставляют Украине не оборонительные, а наступательные вооружения.