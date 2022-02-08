Глава МИД Украины Кулеба заявил о готовности Киева к диалогу по Донбассу
- AP
«Я уже не раз говорил, в том числе вчера, что мы открыты к диалогу, мы настроены конструктивно, мы ищем дипломатическое решение», — цитирует РИА Новости Кулебу.
По его словам, «Киев не пересечёт свои красные линии и никто не сможет заставить его их пересечь».
Кулеба подчеркнул, что на Украине «с интересом ожидают те сигналы, которые привёз президент Франции Эммануэль Макрон из Москвы».
Ранее в Москве завершились переговоры президентов России и Франции.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что ряд идей Эммануэля Макрона может быть положен в основу дальнейших шагов по ситуации с Украиной.
Путин также рассказал об угрозе конфликта НАТО и России в случае принятия Украины в альянс.