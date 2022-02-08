Глава МИД Украины Кулеба заявил о готовности Киева к диалогу по Донбассу

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Киев готов к диалогу по Донбассу и ищет дипломатическое решение конфликта, но никто не заставит его пересечь красные линии. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Глава МИД Украины Кулеба заявил о готовности Киева к диалогу по Донбассу
  • AP

«Я уже не раз говорил, в том числе вчера, что мы открыты к диалогу, мы настроены конструктивно, мы ищем дипломатическое решение», — цитирует РИА Новости Кулебу.

По его словам, «Киев не пересечёт свои красные линии и никто не сможет заставить его их пересечь».

Кулеба подчеркнул, что на Украине «с интересом ожидают те сигналы, которые привёз президент Франции Эммануэль Макрон из Москвы».

Ранее в Москве завершились переговоры президентов России и Франции.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что ряд идей Эммануэля Макрона может быть положен в основу дальнейших шагов по ситуации с Украиной.

Путин также рассказал об угрозе конфликта НАТО и России в случае принятия Украины в альянс.

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