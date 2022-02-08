Президент Франции Макрон прибыл в Киев
- AP
«Имею честь приветствовать в Киеве президента Макрона, прибывшего на встречу с Зеленским… Впереди очень насыщенный день. Добро пожаловать на Украину», — написал посол в Twitter.
Ранее в Москве завершились переговоры президентов России и Франции.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что ряд идей Эммануэля Макрона может быть положен в основу дальнейших шагов по ситуации с Украиной.
Путин также рассказал об угрозе конфликта НАТО и России в случае принятия Украины в альянс.