Президент Франции Макрон прибыл в Киев

Французский президент Эммануэль Макрон прибыл в Киев, где проведёт встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил посол Франции на Украине Этьен де Понсен.

«Имею честь приветствовать в Киеве президента Макрона, прибывшего на встречу с Зеленским… Впереди очень насыщенный день. Добро пожаловать на Украину», — написал посол в Twitter.

Ранее в Москве завершились переговоры президентов России и Франции.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что ряд идей Эммануэля Макрона может быть положен в основу дальнейших шагов по ситуации с Украиной.

Путин также рассказал об угрозе конфликта НАТО и России в случае принятия Украины в альянс.