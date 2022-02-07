Глава МИД Украины Кулеба отметил важность дипломатического решения ситуации в Донбассе

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ходе переговоров со своей германской коллегой Анналеной Бербок отметил необходимость решения ситуации в Донбассе дипломатическим путём.
Глава МИД Украины Кулеба отметил важность дипломатического решения ситуации в Донбассе
  • AP

«Политически мы сейчас все сконцентрированы на дипломатическом урегулировании нынешнего кризиса. Ни Германия, ни Украина не стремятся к силовому развязыванию конфликта, и мы объединили наши усилия для того, чтобы нынешняя эскалация была остановлена и весь конфликт был урегулирован дипломатическим путём», — заявил Кулеба в ходе брифинга по итогам переговоров.

Он также сообщил, что стороны обсудили ситуацию с безопасностью на Украине и перспективы переговоров в нормандском формате.

Ранее стало известно о намерении Бербок во время визита на Украину 7—8 февраля посетить линию соприкосновения в Запорожье. 

Она также назвала целью своей поездки в Киев поддержку территориальной целостности Украины.

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