Глава МИД ФРГ Бербок во время визита на Украину посетит линию соприкосновения

Глава МИД Германии Анналена Бербок во время визита в Киев 7—8 февраля посетит линию соприкосновения. Об этом заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.

«Глава МИД Бербок будет находиться на Украине в понедельник и во вторник. В Киеве... она проведёт переговоры с коллегой (главой МИД Украины Дмитрием. — RT) Кулебой», — приводит ТАСС её слова на брифинге.

Зассе добавила, что затем Бербок отправится в Запорожье, где посетит линию соприкосновения.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен посетить Россию 7 февраля, а 8 февраля — Украину.