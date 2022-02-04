Глава МИД ФРГ Бербок во время визита на Украину посетит линию соприкосновения

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Глава МИД Германии Анналена Бербок во время визита в Киев 7—8 февраля посетит линию соприкосновения. Об этом заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.
Глава МИД ФРГ Бербок во время визита на Украину посетит линию соприкосновения
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«Глава МИД Бербок будет находиться на Украине в понедельник и во вторник. В Киеве... она проведёт переговоры с коллегой (главой МИД Украины Дмитрием. — RT) Кулебой», — приводит ТАСС её слова на брифинге.

Зассе добавила, что затем Бербок отправится в Запорожье, где посетит линию соприкосновения.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен посетить Россию 7 февраля, а 8 февраля — Украину.

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