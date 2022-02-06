В Раде рассказали о «бегстве» горожан из Киева на фоне сообщений «российской агрессии»

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин заявил, что граждане Киева и представители украинской власти покидают столицу, опасаясь «российского вторжения»

«Заметили как мало машин и людей стало на улицах Киева в последнее время?... Одни вывозят за границу семьи, а другие — прячут близких в Украине, преимущественно в западных областях», — написал Кузьмин в своём Facebook-аккаунте.

По его мнению, причиной таких настроений служат сообщения о готовящемся «российском вторжении».

Депутат отметил, что представители украинской власти не реагируют на это, так как сами тоже эвакуируют семьи и имущество.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала чушью заявления представителей западных стран о планах России напасть на Украину.

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.