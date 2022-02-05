Очевидцев расстрела караула в Днепре направили на психологическую реабилитацию

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Очевидцев расстрела караула в украинском Днепре, в результате которого погибли пять человек и пятеро пострадали, направили на психологическую реабилитацию. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны.
Очевидцев расстрела караула в Днепре направили на психологическую реабилитацию
  • © Национальная полиция Украины

«В медицинский центр Национальной гвардии Украины в Новых Санжарах прибыли на психологическую реабилитацию гвардейцы, являвшиеся непосредственными свидетелями ужасных событий в городе Днепре», — говорится в сообщении.

В ночь на 27 января на Южном машиностроительном заводе в Днепре военнослужащий Нацгвардии из автомата расстрелял караул, погибли пять человек, ещё пятеро были ранены.

29 января суд арестовал до 27 марта без права внесения залога украинского нацгвардейца Артемия Рябчука, который подозревается в расстреле караула.

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