Медведчук назвал заявления об угрозе «вторжения» России на Украину блефом
- РИА Новости
«Я считаю, что «вторжение» России на Украину — это блеф», — сказал он.
По мнению председателя политсовета ОПЗЖ, Соединённые Штаты и страны Запада нагнетают ситуацию.
«Идея «вторжения» и раскручивание самой идеи... появились после того, как полтора месяца назад Россия направила запрос на предоставление ей юридических гарантий безопасности со стороны США и стран НАТО», — рассказал он.
Ранее Медведчук заявил, что страны Запада используют Украину как плацдарм для противостояния России.
В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала чушью заявления представителей западных стран о планах России напасть на Украину.