Медведчук назвал заявления об угрозе «вторжения» России на Украину блефом

Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что считает сообщения об угрозе «вторжения» России на Украину блефом. Об этом информирует пресс-служба партии.

«Я считаю, что «вторжение» России на Украину — это блеф», — сказал он.

По мнению председателя политсовета ОПЗЖ, Соединённые Штаты и страны Запада нагнетают ситуацию.

«Идея «вторжения» и раскручивание самой идеи... появились после того, как полтора месяца назад Россия направила запрос на предоставление ей юридических гарантий безопасности со стороны США и стран НАТО», — рассказал он.

Ранее Медведчук заявил, что страны Запада используют Украину как плацдарм для противостояния России.

В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала чушью заявления представителей западных стран о планах России напасть на Украину.