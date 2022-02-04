Медведчук назвал заявления об угрозе «вторжения» России на Украину блефом

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Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что считает сообщения об угрозе «вторжения» России на Украину блефом. Об этом информирует пресс-служба партии.
Медведчук назвал заявления об угрозе «вторжения» России на Украину блефом
  • РИА Новости

«Я считаю, что «вторжение» России на Украину — это блеф», — сказал он.

По мнению председателя политсовета ОПЗЖ, Соединённые Штаты и страны Запада нагнетают ситуацию.

«Идея «вторжения» и раскручивание самой идеи... появились после того, как полтора месяца назад Россия направила запрос на предоставление ей юридических гарантий безопасности со стороны США и стран НАТО», — рассказал он.

Ранее Медведчук заявил, что страны Запада используют Украину как плацдарм для противостояния России.

В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала чушью заявления представителей западных стран о планах России напасть на Украину.

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