Медведчук заявил об использовании странами Запада Украины как плацдарма против России

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Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что страны Запада используют Украину как плацдарм для противостояния России.
Медведчук заявил об использовании странами Запада Украины как плацдарма против России
  • AP

«У Запада есть другая цель, стратегическая. Во-первых, Запад давно принял решение использовать Украину как плацдарм. И это прискорбно для граждан Украины, и я с  сожалением об этом говорю. Плацдарм для противостояния России», — приводит ТАСС его слова в эфире UkrLive.

Медведчук добавил, что понимает, для чего Западу необходимо «противостоять России».

«На сегодняшний день Россия выходит на первые уровни авторитетов в мире, сегодня не складываются отношения у США с Китаем, у которого дружеские отношения с Россией, многими странами Азиатско-Тихоокеанского региона», — отметил политик.

Ранее Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает насильно строить в стране «анти-Россию».

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