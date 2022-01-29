Медведчук заявил об использовании странами Запада Украины как плацдарма против России

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что страны Запада используют Украину как плацдарм для противостояния России.

«У Запада есть другая цель, стратегическая. Во-первых, Запад давно принял решение использовать Украину как плацдарм. И это прискорбно для граждан Украины, и я с сожалением об этом говорю. Плацдарм для противостояния России», — приводит ТАСС его слова в эфире UkrLive.

Медведчук добавил, что понимает, для чего Западу необходимо «противостоять России».

«На сегодняшний день Россия выходит на первые уровни авторитетов в мире, сегодня не складываются отношения у США с Китаем, у которого дружеские отношения с Россией, многими странами Азиатско-Тихоокеанского региона», — отметил политик.

Ранее Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает насильно строить в стране «анти-Россию».