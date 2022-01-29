Медведчук заявил, что Зеленский продолжает строить на Украине «анти-Россию»

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Президент Украины Владимир Зеленский продолжает насильно строить в стране «анти-Россию», заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.
Медведчук заявил, что Зеленский продолжает строить на Украине «анти-Россию»
  • AP

«У меня нет информации о том, что Зеленский вдруг решил изменить курс построения на Украине «анти-России», а сегодня, фактически, строится «анти-Россия», — приводит ТАСС слова Медведчука в эфире UkrLive.

Он уточнил, что на это указывают дискриминация русского языка и русскоязычного населения, а также насильственная украинизация в стране.

Глава ОПЗЖ также обратил внимание, что некоторые политики возражают ему, ссылаясь на принятый закон об украинском языке.

«Я отвечаю: «Ребята, а вообще есть основной закон — Конституция». А в ст. 10, ч. 3 прямо сказано, что на территории Украины гарантируется свободное развитие и  использование русского языка и других языков национальных меньшинств», — отметил он.

Ранее Медведчук заявил, что не верит в возможность «вторжения» России на Украину.

Политик добавил, что украинские власти ошибочно пытаются добиться введения санкций в отношении России и поставок вооружения.

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