Медведчук не верит в возможность «вторжения» России на Украину

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что не верит в возможность «вторжения» России на Украину.

«Потому что когда мы говорим по поводу вторжения, а это вы правильно сказали в начале нашей беседы, о том, что вторжение сегодня стало популярным словом, наверное, в интернете оно больше всего встречается — «вторжение», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала UkrLive.

Медведчук добавил, что украинские власти ошибочно пытаются добиться введения санкций в отношении России и поставок вооружения.

«Вы, власть, пытайтесь сделать так, чтобы вторжения не было, если вы верите, что оно может быть. Я, например, во вторжение не верю. Но если вы верите, если вы с этой помощью пытаетесь сегодня посеять панику на Украине среди людей, так вы должны предпринять ответные действия», — сказал он.

Ранее Politico со ссылкой на источники сообщала, что украинский президент Владимир Зеленский опасается, что власти Соединённых Штатов специально преувеличивают российскую угрозу для заключения договорённостей с Москвой.

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают. В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.