Politico: Зеленский переживает, что США намеренно преувеличивают «российскую угрозу»

Украинский президент Владимир Зеленский опасается, что власти Соединённых Штатов специально преувеличивает российскую угрозу для заключения договорённостей с Москвой. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, Зеленский поменял свою позицию об угрозе со стороны России из-за «растущего раздражения» в отношениях с администрацией Джо Байдена.

В материале отмечается, что в последнее время украинский лидер заявляет, что «противостояние с Россией не так ужасно».

По мнению источников, Зеленский «опасается, что США намеренно преувеличивают угрозу со стороны президента России Владимира Путина, поскольку это даст политическое пространство для заключения договорённостей с Кремлём, например по усилению контроля Москвы над Донбассом».

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что между Соединёнными Штатами и Украиной усиливается напряжённость из-за позиции Киева по вопросу об угрозе «вторжения» России.

До этого стало известно, что Зеленский считает ошибкой информационное нагнетание ситуации вокруг «российской угрозы» у границ Украины.