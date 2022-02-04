В ЛНР ожидают, что главком ВСУ Залужный оценит готовность ВСУ к наступлению в Донбассе

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и комиссия Генштаба скоро должны прибыть в Донбасс для оценки готовности войск к наступлению, заявил официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко.
В ЛНР ожидают, что главком ВСУ Залужный оценит готовность ВСУ к наступлению в Донбассе
  • AP

«По линии агентурной разведки Народной милиции стало известно, что в расположение оперативно-тактической группировки «Север» в ближайшее время прибудет комиссия украинского Генерального штаба во главе с главнокомандующим генералом Залужным. Целью работы является оценка боевой готовности воинских частей ОТГ «Север» к ведению наступательный действий», — цитирует его ТАСС.

В конце января в заявили не исключили, что украинские силовики проведут рекогносцировку для наступления в Донбассе после прибытия в регион Валерия Залужного.

Как заявил сам Залужный, в Киеве не разрабатывали планов о вводе военного контингента на территорию Донецка, Луганска и Крыма.

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