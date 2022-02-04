Главком ВСУ Залужный: в Киеве не разрабатывали планов о вводе войск в Донбасс и Крым

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В Киеве не разрабатывали планов о вводе военного контингента на территорию Донецка, Луганска и Крыма, заявил главком ВСУ Валерий Залужный в эфире телеканала «1+1».
Главком ВСУ Залужный: в Киеве не разрабатывали планов о вводе войск в Донбасс и Крым
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  • © Anadolu Agency

«Никаких распоряжений касательно планирования операции по вхождению на временно оккупированные территории Донецка и Луганска или временно оккупированного Крыма… таких разговоров не было и планов не разрабатывалось», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее украинский постоянный представитель при ООН Сергей Кислица заявил, что Украина не планирует военного наступления в Донбассе или в Крыму.

По его словам, Украина не видит альтернативы мирному решению конфликта.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов в январе отметил активизацию украинских военных у границ.

Власти России неоднократно подчёркивали, что вопрос в отношении полуострова закрыт. Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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