Главком ВСУ Залужный: в Киеве не разрабатывали планов о вводе войск в Донбасс и Крым
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«Никаких распоряжений касательно планирования операции по вхождению на временно оккупированные территории Донецка и Луганска или временно оккупированного Крыма… таких разговоров не было и планов не разрабатывалось», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее украинский постоянный представитель при ООН Сергей Кислица заявил, что Украина не планирует военного наступления в Донбассе или в Крыму.
По его словам, Украина не видит альтернативы мирному решению конфликта.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов в январе отметил активизацию украинских военных у границ.
Власти России неоднократно подчёркивали, что вопрос в отношении полуострова закрыт. Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.