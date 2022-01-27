В ЛНР не исключили прибытия в Донбасс главкома ВСУ Залужного для рекогносцировки

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В самопровозглашённой Луганской народной республике не исключают, что украинские силовики проведут рекогносцировку для наступления в Донбассе после прибытия в регион главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в ближайшие дни.
В ЛНР не исключили прибытия в Донбасс главкома ВСУ Залужного для рекогносцировки
  • AP

«По данным нашей агентурной разведки, в ближайшие дни в район расположения 30-й омбр ожидается прибытие главнокомандующего ВСУ генерала Залужного с группой офицеров украинского генерального штаба для проведения рекогносцировки. Предполагаем, что на данном направлении может быть направление главного удара ВСУ», — сообщили в Народной милиции ЛНР.

Кроме того, ведомство уточняет, что командованием 30-й и 24-й омбр ВСУ проводится «планирование наступательных действий».

Также 27 января в ЛНР заявили, что зафиксировали украинских военных в зоне разведения сил у спорного города Золотое в Донбассе.

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин выразил мнение, что Киев уже готов к наступательным действиям в Донбассе.

24 января в ДНР заявили, что фиксируют подготовку украинских военных к активным боевым действиям в Донбассе. Там отметили, что украинские военные перебросили в Донбасс восемь реактивных систем «Смерч» и «Ураган» с кассетными боеприпасами.

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