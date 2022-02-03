Байден и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины

Президент США Джо Байден и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Президент Джо Байден сегодня говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном на тему продолжающегося наращивания Россией военных сил на границах с Украиной», — говорится в сообщении.

Как отмечается, лидеры подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, главы США и Франции также «обсудили координацию как в дипломатии, так и в подготовке к применению быстрых и серьёзных экономических санкций против России в случае её вторжения на Украину».

В ходе переговоров стороны договорились поддерживать тесный контакт, в том числе в ходе консультаций с союзниками по НАТО и партнёрами из ЕС.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в Белом доме перестали называть якобы возможное российское «вторжение» на Украину неизбежным.

Глава СНБО Алексей Данилов отмечал, что Украина не видит оснований говорить о планах «полномасштабного вторжения» со стороны России, поскольку передвижение войск на границе фиксируется давно.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.