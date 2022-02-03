Байден и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Президент Джо Байден сегодня говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном на тему продолжающегося наращивания Россией военных сил на границах с Украиной», — говорится в сообщении.

Как отмечается, лидеры подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, главы США и Франции также «обсудили координацию как в дипломатии, так и в подготовке к применению быстрых и серьёзных экономических санкций против России в случае её вторжения на Украину».

В ходе переговоров стороны договорились поддерживать тесный контакт, в том числе в ходе консультаций с союзниками по НАТО и партнёрами из ЕС.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в Белом доме перестали называть якобы возможное российское «вторжение» на Украину неизбежным.

Глава СНБО Алексей Данилов отмечал, что Украина не видит оснований говорить о планах «полномасштабного вторжения» со стороны России, поскольку передвижение войск на границе фиксируется давно.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить