Axios: Глава МИД Израиля планирует обсудить Украину с Лавровым в ближайшие дни

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид планирует в ближайшие дни провести разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым и обсудить ситуацию вокруг Украины.

Об этом информирует портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.

Как отмечается, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе разговора с Лапидом на этой неделе попросил Израиль «передать России сообщение о необходимости деэскалации в регионе».

«В настоящий момент, оценка (Израиля. — RT) заключается в том, что мы не видим жёсткую конфронтацию возможной в ближайшее время», — цитирует портал Лапида.

По его словам, на российско-украинской границе «не может начаться мировая война».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в Белом доме перестали называть якобы возможное российское «вторжение» на Украину неизбежным.

Глава СНБО Алексей Данилов отмечал, что Украина не видит оснований говорить о планах «полномасштабного вторжения» со стороны России, поскольку передвижение войск на границе фиксируется давно.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.