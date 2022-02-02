В МИД Белоруссии проработали переориентацию грузов из литовских портов
- РИА Новости
«Правительством Белоруссии выработаны все необходимые логистические решения по переориентации всех своих грузовых потоков... в морские порты государств, выполняющих свои обязательства», — говорится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства.
2 февраля Белоруссия объявила о введении запрета на железнодорожный транзит группы товаров из Литвы.
Это решение принято после того, как литовская сторона прекратила транзит белорусских товаров через свои порты.
Ответные меры Белоруссии вступят в силу 7 февраля.
В МИД Белоруссии объявили об оставлении за собой права на новые экономические меры в отношении Литвы вместе со своими партнёрами.