В МИД Белоруссии проработали переориентацию грузов из литовских портов

В белорусском МИД объявили о проработке логистических решений по переориентации всех своих грузовых потоков из портов Литвы в порты других государств.

«Правительством Белоруссии выработаны все необходимые логистические решения по переориентации всех своих грузовых потоков... в морские порты государств, выполняющих свои обязательства», — говорится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства.

2 февраля Белоруссия объявила о введении запрета на железнодорожный транзит группы товаров из Литвы.

Это решение принято после того, как литовская сторона прекратила транзит белорусских товаров через свои порты.

Ответные меры Белоруссии вступят в силу 7 февраля.

В МИД Белоруссии объявили об оставлении за собой права на новые экономические меры в отношении Литвы вместе со своими партнёрами.