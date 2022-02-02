МИД Белоруссии: оставляем за собой право на новые экономические меры в отношении Литвы

Белоруссия оставляет за собой право на новые экономические меры в отношении Литвы вместе со своими партнёрами, заявило Министерство иностранных дел республики.

«Беларусь оставляет за собой право на дальнейшие действия экономического характера, в том числе совместно со своими партнёрами, в результате чего транзитная инфраструктура Литвы может пойти в утиль», — говорится в сообщении.

2 февраля Белоруссия объявила о введении запрета на железнодорожный транзит группы товаров из Литвы.

Это решение принято после того, как литовская сторона прекратила транзит белорусских товаров через свои порты.

Ответные меры Белоруссии вступят в силу 7 февраля.