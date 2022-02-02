Белоруссия вводит запрет на железнодорожный транзит из Литвы для группы товаров

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Белоруссия вводит запрет на железнодорожный транзит из Литвы для группы товаров. Это решение принято после того, как литовская сторона прекратила транзит белорусских товаров через свои порты.
Белоруссия вводит запрет на железнодорожный транзит из Литвы для группы товаров
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел республики Анатолий Глаз.

«Нами принято решение о запрете перевозок, следующих из Литвы железнодорожным транспортом», — сказал он журналистам, его слова приводит БЕЛТА.

О планируемых ответных действиях Минска ранее сообщал премьер-министр Роман Головченко.

Он отмечал, что литовская сторона перестала принимать поезда, которые транспортировали калий в порт Клайпеды для отгрузки. Тогда Головченко предупредил, что «ответные меры будут жёсткими».

2 февраля в Кремле подтвердили, что вопрос о перенаправлении из Литвы в порты России транзита белорусских калийных удобрений есть на повестке дня.

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