Белоруссия вводит запрет на железнодорожный транзит из Литвы для группы товаров. Это решение принято после того, как литовская сторона прекратила транзит белорусских товаров через свои порты.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел республики Анатолий Глаз.

«Нами принято решение о запрете перевозок, следующих из Литвы железнодорожным транспортом», — сказал он журналистам, его слова приводит БЕЛТА.

О планируемых ответных действиях Минска ранее сообщал премьер-министр Роман Головченко.

Он отмечал, что литовская сторона перестала принимать поезда, которые транспортировали калий в порт Клайпеды для отгрузки. Тогда Головченко предупредил, что «ответные меры будут жёсткими».

2 февраля в Кремле подтвердили, что вопрос о перенаправлении из Литвы в порты России транзита белорусских калийных удобрений есть на повестке дня.