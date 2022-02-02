Белоруссия вводит запрет на железнодорожный транзит из Литвы для группы товаров
- РИА Новости
Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел республики Анатолий Глаз.
«Нами принято решение о запрете перевозок, следующих из Литвы железнодорожным транспортом», — сказал он журналистам, его слова приводит БЕЛТА.
О планируемых ответных действиях Минска ранее сообщал премьер-министр Роман Головченко.
Он отмечал, что литовская сторона перестала принимать поезда, которые транспортировали калий в порт Клайпеды для отгрузки. Тогда Головченко предупредил, что «ответные меры будут жёсткими».
2 февраля в Кремле подтвердили, что вопрос о перенаправлении из Литвы в порты России транзита белорусских калийных удобрений есть на повестке дня.