В Белоруссии пообещали жёсткие ответные меры на прекращение Литвой транзита калия
- AP
«Ответные меры будут жёсткие. Мы, как принято говорить, ответим симметрично. Решение принято, оно коснётся железнодорожного транспорта, который следует с территории Литвы», — приводит БЕЛТА его слова.
Головченко добавил, что Минск обратился к литовской стороне для проведения переговоров.
В середине декабря стало известно, что Министерство транспорта и коммуникаций Литвы подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии.
В частности, в документе содержится предложение правительству и парламенту Литвы наложить санкции на импортируемую из Белоруссии продукцию — как закупаемую напрямую, так и поставляемую косвенно из этой страны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о «солидном потенциале» для ответа на запрет транзита грузов через Литву.