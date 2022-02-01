В Белоруссии пообещали жёсткие ответные меры на прекращение Литвой транзита калия

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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко пообещал жёсткие ответные меры на прекращение Литвой транзита белорусского калия.
В Белоруссии пообещали жёсткие ответные меры на прекращение Литвой транзита калия
  • AP

«Ответные меры будут жёсткие. Мы, как принято говорить, ответим симметрично. Решение принято, оно коснётся железнодорожного транспорта, который следует с территории Литвы», — приводит БЕЛТА его слова.

Головченко добавил, что Минск обратился к литовской стороне для проведения переговоров.

В середине декабря стало известно, что Министерство транспорта и коммуникаций Литвы подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии.

В частности, в документе содержится предложение правительству и парламенту Литвы наложить санкции на импортируемую из Белоруссии продукцию — как закупаемую напрямую, так и поставляемую косвенно из этой страны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о «солидном потенциале» для ответа на запрет транзита грузов через Литву.

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