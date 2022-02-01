В Белоруссии пообещали жёсткие ответные меры на прекращение Литвой транзита калия

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко пообещал жёсткие ответные меры на прекращение Литвой транзита белорусского калия.

«Ответные меры будут жёсткие. Мы, как принято говорить, ответим симметрично. Решение принято, оно коснётся железнодорожного транспорта, который следует с территории Литвы», — приводит БЕЛТА его слова.

Головченко добавил, что Минск обратился к литовской стороне для проведения переговоров.

В середине декабря стало известно, что Министерство транспорта и коммуникаций Литвы подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии.

В частности, в документе содержится предложение правительству и парламенту Литвы наложить санкции на импортируемую из Белоруссии продукцию — как закупаемую напрямую, так и поставляемую косвенно из этой страны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о «солидном потенциале» для ответа на запрет транзита грузов через Литву.