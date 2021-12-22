Лукашенко заявил о «солидном потенциале» для ответа на запрет транзита грузов через Литву

У Белоруссии имеется «весьма солидный потенциал» для ответа на «литовскую чехарду по Клайпедскому порту», заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Если тема транзита с Евросоюзом уже всем набила оскомину, то как-то совсем не вспоминают, что взаимный товарооборот Украины, к примеру, только с Литвой через нашу страну в этом году составил около 3 млн тонн, в том числе через гомельский участок государственной границы. Я не понимаю, чем литовцы думают, напирая на нас. Мы закроем этот транзит, пускай ездят через Германию или попробуют через Польшу — будет в три раза дороже», — цитирует его БЕЛТА.

В середине декабря стало известно, что Министерство транспорта и коммуникаций Литвы подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии.

В частности, в документе содержится предложение правительству и парламенту Литвы наложить санкции на импортируемую из Белоруссии продукцию — как закупаемую напрямую, так и поставляемую косвенно из этой страны.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что принятие Литвой закона о запрете транзита, в частности калийных удобрений, станет актом агрессии и грубейшим нарушением международного права.