В МИД Белоруссии назвали актом враждебности и агрессии закон о запрете Литвой транзита
- AP
Об этом сообщает БЕЛТА.
«В данном случае речь идёт о целенаправленной попытке блокады: заблокировано воздушное сообщение, ограничено сухопутное, сейчас подбираются к железнодорожному. Это всё — в отношении государства, не имеющего выхода к морю. Что это, если не акт враждебности и агрессии?» — сказал Глаз.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила обеспокоенность планами Вильнюса ввести запрет на транзитные грузоперевозки из Белоруссии через территорию Литвы.
Она отметила, что данный путь является тупиковым.
В середине декабря стало известно, что Министерство транспорта и коммуникаций Литвы подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии.
В частности, в документе содержится предложение правительству и парламенту Литвы наложить санкции на импортируемую из Белоруссии продукцию — как закупаемую напрямую, так и поставляемую косвенно из этой страны.