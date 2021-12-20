В МИД Белоруссии назвали актом враждебности и агрессии закон о запрете Литвой транзита

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что принятие Литвой закона о запрете транзита по её территории грузов из Белоруссии, в частности калийных удобрений, станет грубейшим нарушением международного права.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«В данном случае речь идёт о целенаправленной попытке блокады: заблокировано воздушное сообщение, ограничено сухопутное, сейчас подбираются к железнодорожному. Это всё — в отношении государства, не имеющего выхода к морю. Что это, если не акт враждебности и агрессии?» — сказал Глаз.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила обеспокоенность планами Вильнюса ввести запрет на транзитные грузоперевозки из Белоруссии через территорию Литвы.

Она отметила, что данный путь является тупиковым.

В середине декабря стало известно, что Министерство транспорта и коммуникаций Литвы подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии.

В частности, в документе содержится предложение правительству и парламенту Литвы наложить санкции на импортируемую из Белоруссии продукцию — как закупаемую напрямую, так и поставляемую косвенно из этой страны.