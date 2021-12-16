МИД России обеспокоен угрозами Литвы запретить транзит грузов из Белоруссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила обеспокоенность планами Вильнюса ввести запрет на транзитные грузоперевозки из Белоруссии через территорию Литвы.

«С крайней обеспокоенностью восприняли информацию о возможном запрете транзита через Литву грузов из Белоруссии», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

Она отметила, что данный путь является тупиковым.

По её словам, это «может затронуть обеспечение Калининградской области, негативно сказаться на экономике, социальном положении и качестве жизни населения этого региона».

«Разумеется, вышеназванные ограничительные меры в случае принятия не останутся без внимания со стороны России», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта и коммуникаций Литвы подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии.

В середине ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал ЕС подумать о транзите газа и грузов, которые идут через территорию республики, прежде чем решать вопрос о введении новых санкций.