МИД России обеспокоен угрозами Литвы запретить транзит грузов из Белоруссии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила обеспокоенность планами Вильнюса ввести запрет на транзитные грузоперевозки из Белоруссии через территорию Литвы.
МИД России обеспокоен угрозами Литвы запретить транзит грузов из Белоруссии
  • © МИД России

«С крайней обеспокоенностью восприняли информацию о возможном запрете транзита через Литву грузов из Белоруссии», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

Она отметила, что данный путь является тупиковым.

По её словам, это «может затронуть обеспечение Калининградской области, негативно сказаться на экономике, социальном положении и качестве жизни населения этого региона».

«Разумеется, вышеназванные ограничительные меры в случае принятия не останутся без внимания со стороны России», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта и коммуникаций Литвы подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии.

В середине ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал ЕС подумать о транзите газа и грузов, которые идут через территорию республики, прежде чем решать вопрос о введении новых санкций.

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