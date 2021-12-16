МИД России обеспокоен угрозами Литвы запретить транзит грузов из Белоруссии
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«С крайней обеспокоенностью восприняли информацию о возможном запрете транзита через Литву грузов из Белоруссии», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.
Она отметила, что данный путь является тупиковым.
По её словам, это «может затронуть обеспечение Калининградской области, негативно сказаться на экономике, социальном положении и качестве жизни населения этого региона».
«Разумеется, вышеназванные ограничительные меры в случае принятия не останутся без внимания со стороны России», — добавила она.
Ранее сообщалось, что Министерство транспорта и коммуникаций Литвы подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии.
В середине ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал ЕС подумать о транзите газа и грузов, которые идут через территорию республики, прежде чем решать вопрос о введении новых санкций.