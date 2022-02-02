Канада перебросила 60 находящихся на Украине инструкторов на запад страны

Канада перебросила 60 из 200 своих военнослужащих, находящихся на Украине, в западные регионы страны, заявил командующий канадскими силами на украинской территории подполковник Люк-Фредерик Гилберт.

Об этом сообщает телеканал CBC.

По словам подполковника, среди передислоцированных военнослужащих — инструкторы-снайперы, которые ранее находились в Одессе, Николаеве, Десне, Борисполе и других городах. Куда именно направили военных на этот раз, он не уточнил.

Гилберт добавил, что решение о переброске связано с «угрозой российского вторжения» на Украину.

При этом, по оценкам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, «скопление российских войск на границе не означает формирование ударных группировок», а министр обороны Алексей Резников призвал не паниковать из-за «возможной эскалации на границе страны», так как подтверждений этому нет.