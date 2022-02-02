Канада перебросила 60 находящихся на Украине инструкторов на запад страны
- Legion-Media
Об этом сообщает телеканал CBC.
По словам подполковника, среди передислоцированных военнослужащих — инструкторы-снайперы, которые ранее находились в Одессе, Николаеве, Десне, Борисполе и других городах. Куда именно направили военных на этот раз, он не уточнил.
Гилберт добавил, что решение о переброске связано с «угрозой российского вторжения» на Украину.
При этом, по оценкам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, «скопление российских войск на границе не означает формирование ударных группировок», а министр обороны Алексей Резников призвал не паниковать из-за «возможной эскалации на границе страны», так как подтверждений этому нет.