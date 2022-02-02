Зеленский заявил, что поставляемое из-за рубежа на Украину оружие необходимо для защиты

Всё вооружение, которое поставляют западные партнёры на Украину, необходимо для защиты государства, заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Зеленский подтвердил, что Украина действительно наращивает уровень обороноспособности и возможности армии.

«Мы фундаментально понимаем, что нам нужно (от партнёров. — RT). Я не готов сегодня публично говорить, о чём с какой страной мы подробно договариваемся и что мы получаем. Для нас очень важно, что всё это оружие — это всё для защиты», — сказал он на пресс-конференции, трансляцию которой вёл офис президента.

Глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман ранее сообщила о сдержанной позиции Германии в отношении поставок оружия на Украину.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что украинцы на десятилетия запомнят нежелание властей ФРГ поставлять оружие Киеву.