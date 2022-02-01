Постпред России Небензя заявил об отсутствии российских войск на границе с Украиной

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Российские войска находятся не на границе с Украиной, а в местах постоянной дислокации. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Постпред России Небензя заявил об отсутствии российских войск на границе с Украиной
  • © AP Photo/Bebeto Matthews

«Российские войска не находятся на границе с Украиной», — сказал он.

По словам Небензи, войска России находятся в местах постоянной дислокации. 

Небензя добавил, что в Москве не понимают, откуда берутся приводимые западными странами данные о численности российских войск на границе с Украиной.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что якобы скопление российских войск вблизи границы не означает формирования там ударных группировок. 

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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