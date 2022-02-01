За референдумом в Белоруссии будут следить до 120 наблюдателей от СНГ

Около 100—120 человек войдут в состав миссии наблюдателей от СНГ, которая будет работать на референдуме по внесению правок в Конституцию Белоруссии.

Legion-Media

Об этом сообщил первый заместитель председателя Исполкома СНГ, руководитель штаба миссии наблюдателей Леонид Анфимов. «Предполагается что, в миссии от СНГ примут участие 100—120 наблюдателей», — цитирует его РИА Новости. В настоящее время идёт формирование персонального состава миссии. Возглавит миссию заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Ильхом Нематов. Референдум по внесению изменений в Конституцию Белоруссии назначен в республике на 27 февраля. Формулировка вынесенного на референдум вопроса звучит следующим образом: «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?» Как отмечал президент республики Александр Лукашенко, обновлённая Конституция призвана укрепить государственность.