За референдумом в Белоруссии будут следить до 120 наблюдателей от СНГ
- Legion-Media
Об этом сообщил первый заместитель председателя Исполкома СНГ, руководитель штаба миссии наблюдателей Леонид Анфимов.
«Предполагается что, в миссии от СНГ примут участие 100—120 наблюдателей», — цитирует его РИА Новости.
В настоящее время идёт формирование персонального состава миссии.
Возглавит миссию заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Ильхом Нематов.
Референдум по внесению изменений в Конституцию Белоруссии назначен в республике на 27 февраля.
Формулировка вынесенного на референдум вопроса звучит следующим образом: «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?»
Как отмечал президент республики Александр Лукашенко, обновлённая Конституция призвана укрепить государственность.