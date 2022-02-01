В Белоруссии разрешили ставить диагноз «коронавирус» без ПЦР-теста

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Минздрав Белоруссии разрешил медикам ставить диагноз «коронавирус» при наличии клинических симптомов или рентген-данных без проведения ПЦР-тестирования.
В Белоруссии разрешили ставить диагноз «коронавирус» без ПЦР-теста
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«Минздрав Республики Беларусь разрешил врачам устанавливать диагноз «инфекция COVID-19» при наличии клинических и/или рентген-томографических данных без проведения обязательного ПЦР-тестирования или антиген-тестирования на амбулаторном этапе», — говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что исключением являются случаи, когда пациента необходимо госпитализировать в стационар.

Ранее стало известно, что за сутки в Белоруссии зарегистрировали 2387 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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