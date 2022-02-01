В Белоруссии разрешили ставить диагноз «коронавирус» без ПЦР-теста

Минздрав Белоруссии разрешил медикам ставить диагноз «коронавирус» при наличии клинических симптомов или рентген-данных без проведения ПЦР-тестирования.

«Минздрав Республики Беларусь разрешил врачам устанавливать диагноз «инфекция COVID-19» при наличии клинических и/или рентген-томографических данных без проведения обязательного ПЦР-тестирования или антиген-тестирования на амбулаторном этапе», — говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что исключением являются случаи, когда пациента необходимо госпитализировать в стационар.

Ранее стало известно, что за сутки в Белоруссии зарегистрировали 2387 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.