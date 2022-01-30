В Белоруссии за сутки выявили 2387 случаев коронавируса

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В Минздраве Белоруссии заявили, что за сутки в стране зарегистрировали 2387 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Белоруссии за сутки выявили 2387 случаев коронавируса
  • Legion-Media

«За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 2387 пациентов с COVID-19», — говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что за 24 часа после выздоровления были выписаны 2249 пациентов.

Всего с начала пандемии в Белоруссии были зарегистрированы 740 988 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровели 732 012 пациентов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6039 пациентов с выявленным COVID-19.

Ранее сообщалось, что ситуация с распространением коронавируса в Белоруссии ухудшается.

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