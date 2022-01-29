В Минздраве заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в Белоруссии

Ситуация с распространением коронавируса в Белоруссии ухудшается. Об этом заявили в белорусском Минздраве.

«В Беларуси наблюдается рост заболеваний острыми респираторными инфекциями и коронавирусом. На сегодняшний момент большинство пациентов болеют в домашних условиях, в связи с чем, как и предполагалось, возросла нагрузка на амбулаторно-поликлиническую и педиатрическую службы», — говорится в сообщении в Telegram.

Уточняется, что в Белоруссии проверили все кислородные системы, увеличили запасы средств индивидуальной защиты и лекарственных средств.

Ранее первый замминистра здравоохранения Белоруссии Елена Короткова заявила, что к лету 2022 года планируется провести доклинические испытания белорусской вакцины от коронавируса.