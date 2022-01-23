В Белоруссии запланировали провести доклинические испытания вакцины от COVID-19 к лету
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«К лету планируются доклинические испытания, и уже производственный выпуск — к сентябрю 2023 года», — сказала Короткова в эфире телеканала ОНТ.
По её словам, «прототип белорусской вакцины уже получен, есть лабораторный образец».
Как отметила замминистра, лабораторные исследования подтвердили, что препарат повышает клеточный и гуморальный иммунитет.
Ранее в Минздраве Белоруссии сообщили, что заболеваемость коронавирусом в республике продолжает снижаться — четвёртая волна COVID-19 отступает.