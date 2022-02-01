Токаев освободил Кошанова от должности главы администрации президента Казахстана

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Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении Ерлана Кошанова от должности руководителя администрации президента республики.

«Указом главы государства Кошанов Ерлан Жаканович освобождён от должности руководителя администрации президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу», — говорится в сообщении на сайте президента Казахстана.

Отмечается, что он стал спикером нижней палаты парламента страны.

Ранее стало известно, что Кошанову передали мандат депутата парламента Казахстана.

Правящая партия Казахстана «Нур Отан» утвердила новый состав бюро политсовета.

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