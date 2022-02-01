Правящая партия Казахстана «Нур Отан» утвердила новый состав бюро политсовета. Об этом сообщается на сайте партии.

«Постановлением политического совета партии (согласно пункту 9.4 устава) был утверждён новый состав бюро политического совета партии «Нур Отан», — говорится в сообщении.

В состав бюро политсовета вошли девять человек, в том числе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель администрации президента Ерлан Кошанов, председатель верхней палаты парламента Маулен Ашимбаев.

Ранее Токаев был избран на пост председателя правящей партии страны «Нур Отан».

Первый президент Казахстана Нурсултан заявил об отсутствии конфликта и противостояния в элите республики.