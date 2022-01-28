Президент Казахстана Токаев избран председателем правящей партии страны «Нур Отан»
- AP
«Решением внеочередного XXI съезда партии президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран председателем партии «Нур Отан», — говорится в сообщении пресс-службы Токаева в Twitter.
Кандидатуру Токаева на этот пост предложил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, до сих пор занимавший пост председателя правящей партии страны.
Ранее Назарбаев заявил об отсутствии конфликта и противостояния в элите республики.