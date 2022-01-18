Назарбаев заявил об отсутствии противостояния в элите Казахстана

Короткая ссылка
Первый казахстанский президент Нурсултан Назарбаев заявил об отсутствии конфликта и противостояния в элите республики.
Назарбаев заявил об отсутствии противостояния в элите Казахстана
  • AP

В ходе видеообращения Назарбаев отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти.

Назарбаев отметил, что Токаев является председателем Совета безопасности Казахстана, а в скором времени он будет избран председателем партии «Нур Отан».

«Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны», — цитирует его Интерфакс.

Также Назарбаев заявил, что находится в Нур-Султане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить