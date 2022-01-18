Назарбаев заявил об отсутствии противостояния в элите Казахстана

Первый казахстанский президент Нурсултан Назарбаев заявил об отсутствии конфликта и противостояния в элите республики.

В ходе видеообращения Назарбаев отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти.

Назарбаев отметил, что Токаев является председателем Совета безопасности Казахстана, а в скором времени он будет избран председателем партии «Нур Отан».

«Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны», — цитирует его Интерфакс.

Также Назарбаев заявил, что находится в Нур-Султане.