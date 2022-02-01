Спикер нижней палаты парламента Казахстана Нигматулин заявил о сложении полномочий
«Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановляет: внести представление о досрочном прекращении полномочий депутата мажилиса парламента Республики Казахстан Нигматулина Н.З. в мажилис парламента Республики Казахстан», — говорится в постановлении.
Вакантный после его ухода мандат депутата передали главе администрации президента Казахстана Ерлану Кошанову.
Ранее правящая партия Казахстана «Нур Отан» утвердила новый состав бюро политсовета.
В него вошли девять человек, в том числе Кошанов, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, председатель верхней палаты парламента Маулен Ашимбаев.
В январе парламент Казахстана одобрил поправки об отмене пожизненного председательства экс-президента Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности страны.