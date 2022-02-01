Спикер нижней палаты парламента Казахстана Нигматулин заявил о сложении полномочий

Короткая ссылка
Спикер нижней палаты парламента Казахстана Нурлан Нигматулин подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. Об этом сообщается на сайте ЦИК республики.

«Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановляет: внести представление о досрочном прекращении полномочий депутата мажилиса парламента Республики Казахстан Нигматулина Н.З. в мажилис парламента Республики Казахстан», — говорится в постановлении.

Вакантный после его ухода мандат депутата передали главе администрации президента Казахстана Ерлану Кошанову.

Ранее правящая партия Казахстана «Нур Отан» утвердила новый состав бюро политсовета.

В него вошли девять человек, в том числе Кошанов, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, председатель верхней палаты парламента Маулен Ашимбаев.

В январе парламент Казахстана одобрил поправки об отмене пожизненного председательства экс-президента Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить