Спикер нижней палаты парламента Казахстана Нигматулин заявил о сложении полномочий

Спикер нижней палаты парламента Казахстана Нурлан Нигматулин подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. Об этом сообщается на сайте ЦИК республики.

«Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановляет: внести представление о досрочном прекращении полномочий депутата мажилиса парламента Республики Казахстан Нигматулина Н.З. в мажилис парламента Республики Казахстан», — говорится в постановлении.

Вакантный после его ухода мандат депутата передали главе администрации президента Казахстана Ерлану Кошанову.

Ранее правящая партия Казахстана «Нур Отан» утвердила новый состав бюро политсовета.

В него вошли девять человек, в том числе Кошанов, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, председатель верхней палаты парламента Маулен Ашимбаев.

В январе парламент Казахстана одобрил поправки об отмене пожизненного председательства экс-президента Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности страны.