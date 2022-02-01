В ИКАО прокомментировали предоставленную Минском информацию по инциденту с Ryanair

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Члены международной организации гражданской авиации (ИКАО) заявили о пробелах в предоставленной Минском информации по инциденту с самолётом Ryanair.
В ИКАО прокомментировали предоставленную Минском информацию по инциденту с Ryanair
  • Gettyimages.ru
  • © Brian Lawless - PA Images

«Некоторые государства—члены Совета выразили обеспокоенность по поводу пробелов в информации, предоставленной Белоруссией, и несоответствиями, содержащимися в доказательствах, имеющихся на момент расследования», — говорится в заявлении организации.

Ранее ИКАО разослала своим членам отчёт о расследовании инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair, который экстренно приземлился в 2021 году в Минске из-за сообщения о минировании.

В ИКАО заявили, что информация о минировании совершившего экстренную посадку в Минске самолёта Ryanair была ложной.

В свою очередь, глава департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артём Сикорский в эфире телеканала «Беларусь 1» назвал неполным отчёт организации о расследовании инцидента.

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