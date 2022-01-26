В Минтрансе Белоруссии назвали неполным отчёт ИКАО по инциденту с самолётом Ryanair

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Глава департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артём Сикорский в эфире телеканала «Беларусь 1» назвал неполным отчёт международной организации гражданской авиации (ИКАО) о расследовании инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair, который совершил экстренную посадку в 2021 году в Минске из-за сообщения о минировании.
В Минтрансе Белоруссии назвали неполным отчёт ИКАО по инциденту с самолётом Ryanair
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«Чего не хватает этому отчёту? Понять, почему экипаж умышленно стёр свои переговоры в кабине воздушного судна, именно того момента, когда они принимали решение лететь на Минск. Второе: почему нет переговоров пилота с Литвой, в частности с литовским диспетчером», — цитирует Сикорского ТАСС.

Он подчеркнул, что белорусская сторона предоставила все запрашиваемые записи переговоров.

Ранее ИКАО разослала своим членам отчёт о расследовании инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair, который экстренно приземлился в 2021 году в Минске из-за сообщения о минировании.

В ИКАО заявили, что информация о минировании совершившего экстренную посадку в Минске самолёта Ryanair была ложной.

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