Посол России Грызлов вручил главе МИД Белоруссии Макею копии верительных грамот

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов вручил копии верительных грамот белорусскому министру иностранных дел Владимиру Макею.

«31 января состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Белоруссии Бориса Грызлова с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем по случаю вручения копий верительных грамот», — говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.

31 января состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Беларусь Бориса #Грызлова с Министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром #Макеем по случаю #вручения копий #верительных_грамот. 🇷🇺🤝🇧🇾



🔗https://t.co/MvBrty9Auwpic.twitter.com/mgUP1jm4nb — Russia in Belarus (@RusEmbassyMinsk) January 31, 2022

Ранее Грызлов в интервью ТАСС заявил, что наращивание сил НАТО у границ Белоруссии не останется незамеченным.

До этого он назвал продолжение интеграции Белоруссии и России главным приоритетом.