Посол России Грызлов вручил главе МИД Белоруссии Макею копии верительных грамот

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Посол России в Белоруссии Борис Грызлов вручил копии верительных грамот белорусскому министру иностранных дел Владимиру Макею.
Посол России Грызлов вручил главе МИД Белоруссии Макею копии верительных грамот
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

«31 января состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Белоруссии Бориса Грызлова с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем по случаю вручения копий верительных грамот», — говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.

Ранее Грызлов в интервью ТАСС заявил, что наращивание сил НАТО у границ Белоруссии не останется незамеченным.

До этого он назвал продолжение интеграции Белоруссии и России главным приоритетом.

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