В ЛНР не получали приглашения на переговоры по Минским соглашениям в Турцию
- © Администрация главы Луганской народной республики
«Никаких официальных письменных предложений мы не получали. Были только консультации в рамках контактной группы, снова же, исключительно по инициативе координатора от ОБСЕ», — приводит РИА Новости его слова.
По мнению Пасечника, в этой ситуации внимание уделяется не очень значимым деталям.
«Это лишь один из способов уводить переговорный процесс от основной его сути», — добавил он.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил с визитом лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского для обсуждения разногласий.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует любую помощь в урегулировании ситуации на Украине, но считает вторичным вопросом место проведения возможного российско-украинского саммита.