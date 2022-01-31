В ЛНР не получали приглашения на переговоры по Минским соглашениям в Турцию

Короткая ссылка
Представители самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) не получали приглашения на переговоры по Минским соглашениям в Турцию. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник.
В ЛНР не получали приглашения на переговоры по Минским соглашениям в Турцию
  • © Администрация главы Луганской народной республики

«Никаких официальных письменных предложений мы не получали. Были только консультации в рамках контактной группы, снова же, исключительно по инициативе координатора от ОБСЕ», — приводит РИА Новости его слова.

По мнению Пасечника, в этой ситуации внимание уделяется не очень значимым деталям.

«Это лишь один из способов уводить переговорный процесс от основной его сути», — добавил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил с визитом лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского для обсуждения разногласий.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует любую помощь в урегулировании ситуации на Украине, но считает вторичным вопросом место проведения возможного российско-украинского саммита.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить