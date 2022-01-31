В ЛНР не получали приглашения на переговоры по Минским соглашениям в Турцию

Представители самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) не получали приглашения на переговоры по Минским соглашениям в Турцию. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник.

«Никаких официальных письменных предложений мы не получали. Были только консультации в рамках контактной группы, снова же, исключительно по инициативе координатора от ОБСЕ», — приводит РИА Новости его слова.

По мнению Пасечника, в этой ситуации внимание уделяется не очень значимым деталям.

«Это лишь один из способов уводить переговорный процесс от основной его сути», — добавил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил с визитом лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского для обсуждения разногласий.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует любую помощь в урегулировании ситуации на Украине, но считает вторичным вопросом место проведения возможного российско-украинского саммита.