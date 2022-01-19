В Анкаре заявили, что Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию для переговоров

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил с визитом лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского для обсуждения разногласий.
В Анкаре заявили, что Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию для переговоров
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Об этом заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

«Президент Эрдоган пригласил обоих лидеров приехать в Турцию и провести встречу для решения проблем и разногласий между ними», — цитирует его РИА Новости.

По словам Калына, Турция готова сыграть любую роль для снижения напряжённости между Россией и Украиной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможную роль Турции в урегулировании ситуации на Украине. По его словам, сложности есть не между Москвой и Киевом, сложности есть между Америкой, Москвой и НАТО.

«А Турция в данном случае — это страна НАТО. Скорее всего, именно в том числе с Турцией американцы будут консультироваться. Она же союзник США», — сказал Песков.

Также он заявил, что Москва пока не получала обратной связи от стран НАТО по гарантиям безопасности.

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