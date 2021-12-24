Песков прокомментировал возможную роль Турции в урегулировании на Украине
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«Сложности же есть не между Москвой и Киевом, сложности есть между Америкой, Москвой и НАТО. А Турция в данном случае — это страна НАТО. Скорее всего, именно в том числе с Турцией американцы будут консультироваться. Она же союзник США», — сказал Песков.
Также он заявил, что Москва пока не получала обратной связи от стран НАТО по гарантиям безопасности.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что напряжённость между Россией и НАТО «достигла опасного уровня».