Песков прокомментировал возможную роль Турции в урегулировании на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможную роль Турции в урегулировании ситуации на Украине.

«Сложности же есть не между Москвой и Киевом, сложности есть между Америкой, Москвой и НАТО. А Турция в данном случае — это страна НАТО. Скорее всего, именно в том числе с Турцией американцы будут консультироваться. Она же союзник США», — сказал Песков.

Также он заявил, что Москва пока не получала обратной связи от стран НАТО по гарантиям безопасности.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что напряжённость между Россией и НАТО «достигла опасного уровня».