Замглавы МИД России Руденко: решить внутриукраинский конфликт можно только дипломатически

Разрешить внутриукраинский конфликт можно исключительно дипломатическим путём на основе Минских соглашений, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

«Разрешение внутриукраинского конфликта возможно исключительно дипломатическим путём, на основе минского комплекса мер от 12 февраля 2015 года, подписанного представителями Украины, Донецка и Луганска при посредничестве России и ОБСЕ и одобренного резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН», — сказал он в комментарии Интерфаксу.

Он отметил, что аналогичной позиции по реализации минского комплекса мер придерживается и президент США Джо Байден, о чём он упомянул во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее в Париже завершились переговоры политических советников лидеров стран нормандского формата (России, Германии, Франции, Украины), проходившие в Елисейском дворце.

Отмечается, что политсоветники лидеров «нормандской четвёрки» по итогам встречи в Париже подтвердили приверженность духу Минских соглашений и выступили за соблюдение режима прекращения огня в Донбассе.