Замглавы МИД России Руденко: решить внутриукраинский конфликт можно только дипломатически

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Разрешить внутриукраинский конфликт можно исключительно дипломатическим путём на основе Минских соглашений, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
Замглавы МИД России Руденко: решить внутриукраинский конфликт можно только дипломатически
  • AP

«Разрешение внутриукраинского конфликта возможно исключительно дипломатическим путём, на основе минского комплекса мер от 12 февраля 2015 года, подписанного представителями Украины, Донецка и Луганска при посредничестве России и ОБСЕ и одобренного резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН», — сказал он в комментарии Интерфаксу.

Он отметил, что аналогичной позиции по реализации минского комплекса мер придерживается и президент США Джо Байден, о чём он упомянул во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее в Париже завершились переговоры политических советников лидеров стран нормандского формата (России, Германии, Франции, Украины), проходившие в Елисейском дворце.

Отмечается, что политсоветники лидеров «нормандской четвёрки» по итогам встречи в Париже подтвердили приверженность духу Минских соглашений и выступили за соблюдение режима прекращения огня в Донбассе.

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