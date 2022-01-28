Замглавы МИД России Руденко: решить внутриукраинский конфликт можно только дипломатически
- AP
«Разрешение внутриукраинского конфликта возможно исключительно дипломатическим путём, на основе минского комплекса мер от 12 февраля 2015 года, подписанного представителями Украины, Донецка и Луганска при посредничестве России и ОБСЕ и одобренного резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН», — сказал он в комментарии Интерфаксу.
Он отметил, что аналогичной позиции по реализации минского комплекса мер придерживается и президент США Джо Байден, о чём он упомянул во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее в Париже завершились переговоры политических советников лидеров стран нормандского формата (России, Германии, Франции, Украины), проходившие в Елисейском дворце.
Отмечается, что политсоветники лидеров «нормандской четвёрки» по итогам встречи в Париже подтвердили приверженность духу Минских соглашений и выступили за соблюдение режима прекращения огня в Донбассе.